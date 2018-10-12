2018-10-12T13:29:29+03:00
Экономика

В пятницу индекс МосБиржи начнется с умеренного роста

На валютном рынке не исключено укрепление рубля к доллару вслед за ростом цен на нефть
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Накануне открытия дневной торговой сессии на Московской бирже внешний фон для российского рынка выглядит достаточно позитивным. Среди основных азиатских индексов стоит отметить рост на 1,2% китайского CSI 300, японский Nikkei 225 прибавляет на 0,4%. Фьючерс на американский S&P500, в свою очередь, прибавляет 1,2%.

Индексы восстанавливаются после краткосрочных, но активных распродаж в ходе двухдневной коррекции. Похоже, что ключевой драйвер падения – американский рынок – пока не готов к глубокой коррекции. Видимо, для этого нужен несколько более длинный перечень причин, чем простая перекупленность акций и пессимистичные ожидания МВФ относительно перспектив глобального экономического роста.

- Ожидается, что сегодня индекс МосБиржи начнет день с умеренного роста. По итогам завершившейся вчера вечерней сессии соответствующий фьючерс прибавил в цене 0,34%, - прокомментировал Тимур Нигматуллин, аналитик АО «Открытие Брокер».

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