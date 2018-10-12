В Белгороде презентовали книгу бывшего бойца украинского «Беркута»

СЕГОДНЯ 13:00 2018-10-12T13:00:31+03:00

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За три месяца на рубеже 2013-2014 года майор харьковского спецподразделения Дмитрий Собына превратился из защитника конституционного строя на Майдане во врага народа. В итоге, после смены власти ему пришлось переехать в Россию, как и многим его сослуживцам. По его словам, препятствия для бывших беркутовцев сейчас на Украине везде: не берут на работу, преследуют активисты «Правого сектора» и т.д. По этой причине, герои книги носят вымышленные имена. Просто за распространение одного экземпляра этой книги в Запорожье уволили генерала из органов внутренних дел.

Я приехал из Киева и окунулся в атмосферу, где все, чем я жил и работал, на чем вырос, искажалось, перевиралось и уничтожалось. Весь привычный мир рушился, а на его руинах нам пытались навязать чуждый нормальному человеку дутый мыльный пузырь. Везде прославляли майдан: сочиняли песни, снимали кино, писали книги, герои майдана давали интервью, а раненые правоохранители по-тихому залечивали раны, скрывая – где они их получили. Прославлялись псевдопатриоты, которые ради собственной сиюминутной выгоды привели свою страну к войне и обнищанию, - поделился сокровенным Дмитрий Собына.

Это первая презентация книги в России. В планах автора написать книгу об истории «Беркута» и спецподразделений в странах СНГ. Также бывший «беркутовец» верит и надеется, что сегодняшняя ситуация в его родной стране временная, и он скоро снова вернётся на Украину наводить порядок.