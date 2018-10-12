В Белгороде угонщик 11 автомобилей получил семь с половиной лет за совершенные преступления

СЕГОДНЯ 14:31 2018-10-12T14:31:49+03:00

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Белгородский областной суд отклонил апелляцию и оставил без изменения решение Октябрьского районного суда Белгорода в отношении Сергея А. и Александра Б. Первый признан виновным в 11 случаях хищения автомобилей российского производства и 5 эпизодов ликвидации идентификационных номеров кузовов автомобилей (по п. «в» ч. 2 ст. 158 и ч. 2 ст. 326 Уголовного кодекса РФ). Его напарник объявлен виновным в осуществлении одного преступления, установленного по ч. 2 ст. 326 УК РФ.

Как установил суд, хищения происходили на территории Белгорода и Белгородского района в период с мая по октябрь 2017 года. Затем автомобили перепродавались. Сумма нанесенного ущерба составляет более 3 миллионов рублей. Нахождение 9 автомобилей было установлено, машины изъяты.

Угонщики получили 7 лет и 6 месяцев отбывания в колонии строгого режима и 1 год принудительный работ соответственно совершенным преступлениям.