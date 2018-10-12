В Сколково стартовали пробные заезды беспилотных автобусов

СЕГОДНЯ 11:25 2018-10-12T11:25:39+03:00

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В инноцентре создана высокотехнологичная база, на которой можно проводить полномасштабные испытания и оценивать реальные перспективы выведения беспилотников на городские улицы. Созданная в рамках проекта станция управления обеспечивает функционал центра диспетчеризации, а также хранение и зарядку автономных электромобилей прямо на опытном маршруте в Сколково. Это решение позволяет наглядно оценивать готовность решений и на постоянной основе проводить динамические испытания беспилотной техники.

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– Принципиально иная скорость передачи данных, возможность одновременного подключения более миллиона устройств и миллисекундный отклик делают 5G идеальной «средой» для беспилотного транспорта, – говорит президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский. – Эти характеристики развернутой нами сети позволяют достичь основной цели всех разработчиков «беспилотников» – безопасности при движении автономного транспорта по городским улицам.

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На испытательной площадке гости презентации и журналисты со всей России смогли прокатиться на беспилотном электробусе, разработанном КАМАЗ в сотрудничестве со специалистами НАМИ. Все телеметрические данные и видео высокого качества с электробуса, способного разогнаться до 110 км/ч, передавались во время движения по сетям пятого поколения в реальном времени на командный пункт мониторинга. Электробус рассчитан на 12 мест, из которых 6 – сидячие. Что особенно удивляет и делает поездку интересной – это отсутствие привычного места водителя.