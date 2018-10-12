2018-10-12T11:14:20+03:00
Общество

В Белгороде осужден 66-летний педофил, насиловавший 12-летнюю падчерицу в течение года

Насильник проведет в колонии строгого режима 15 лет
Ирина ТАРАСОВА
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Насильник проведет в колонии строгого режима 15 лет.Насильник проведет в колонии строгого режима 15 лет.Фото: "КП" Архив
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66-летний обвиняемый проживал с супругой и ее 12-летней дочерью. Следствие и суд установили, что в период с февраля 2017 года по март 2018 года, он насиловав свою падчерицу, пользуясь отсутствием дома жены.

Вина насильника признана судом, вынесен приговор в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ (иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста), сообщает пресс-служба СК РФ по Белгородской области.

Обвиняемый будет отбывать наказание в колонии строгого режима в течение 15 лет. Также он выплатит 700 тысяч рублей морального ущерба потерпевшей стороне.

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