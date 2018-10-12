2018-10-12T12:08:15+03:00
Общество

Белгородке выплатили 100 тысяч рублей за затопленную квартиру

Соседям пострадавшей пришлось все же возмещать ущерб
Ирина ТАРАСОВА
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Суд постановил возместить ущерб за затопленную квартиру.Суд постановил возместить ущерб за затопленную квартиру.Фото: "КП" Архив
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Потоп в квартире жительницы Белгородского района произошел в начале этого года. Из-за того, что у соседей сверху поломался фильтр тонкой очистки, кухня нижней квартиры сильно пострадала, имуществу был нанесен серьезный ущерб.

Жительница пострадавшей квартиры обратилась к соседям, которые ее затопили, чтобы они компенсировали ей ремонт. Сумма ущерба составляла 99 675 рублей. Но те не согласились с оценкой экспертной комиссии и отказали выплачивать такую сумму. После этого женщина обратилась в суд, потребовав возместить ей и моральный ущерб.

Суд вынес решение в пользу владельцы затопленной квартиры, деньги за ремонт и восстановление кухни она получит. Но выплата морального ущерба в данном случае законом не предусмотрена.

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