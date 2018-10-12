Белгородка из-за непогашенного кредита улететь на отдых не смогла
По кредиту женщина задолжала более полумиллиона рублей. Межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Белгородской области возбудил исполнительное производство о взыскании кредитной задолженности в пользу Государственной корпорации «Агентство по страхованию».
Также были приняты меры принудительного исполнения, которые включали взыскание исполнительского сбора в размере 35 тысяч рублей, наложения запрета на автомобиль должницы марки Hyundai VF 140 и ограничение прав на выезд за пределы РФ, сообщает пресс-служба УФССП России по Белгородской области.
Но должница, зная о всех предпринятых в отношении ее мерах, все же решила отдохнуть на Средиземном море. И не очень удивилась, когда ее на отдых не выпустили.
Спустя несколько дней долг она все же погасила. Ограничения и запреты были сняты, но деньги, потраченные на путевку, вернуть не смогла.