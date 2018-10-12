Белгородка из-за непогашенного кредита улететь на отдых не смогла

СЕГОДНЯ 10:22 2018-10-12T10:22:36+03:00

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По кредиту женщина задолжала более полумиллиона рублей. Межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Белгородской области возбудил исполнительное производство о взыскании кредитной задолженности в пользу Государственной корпорации «Агентство по страхованию».

Также были приняты меры принудительного исполнения, которые включали взыскание исполнительского сбора в размере 35 тысяч рублей, наложения запрета на автомобиль должницы марки Hyundai VF 140 и ограничение прав на выезд за пределы РФ, сообщает пресс-служба УФССП России по Белгородской области.

Но должница, зная о всех предпринятых в отношении ее мерах, все же решила отдохнуть на Средиземном море. И не очень удивилась, когда ее на отдых не выпустили.

Спустя несколько дней долг она все же погасила. Ограничения и запреты были сняты, но деньги, потраченные на путевку, вернуть не смогла.