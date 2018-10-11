«Открытие» и Бинбанк отменили комиссию за переводы между своими счетами и картами

СЕГОДНЯ 17:04 2018-10-11T17:04:17+03:00

Теперь клиенты могут бесплатно переводить деньги в офисах обеих кредитных организаций на территории всей страны, а также в интернет-банке и мобильном приложении

Изменить размер текста: A A

ПАО Банк «ФК Открытие» и ПАО «Бинбанк» отменили комиссию за переводы по номеру карты и по реквизитам между двумя банками. Для того чтобы провести операцию, достаточно выбрать наиболее удобный способ перевода и указать реквизиты получателя. Сервис доступен для всех типов переводов за счет собственных средств — с карты на карту, по реквизитам со счета и без открытия счета.

Чтобы воспользоваться бесплатными переводами в мобильном приложении банка «Открытие» или «Бинбанка», необходимо обновить его до свежей версии.

Кроме того, теперь у клиентов «Открытия» и Бинбанка есть возможность бесплатно пополнять карты наличными в объединенной сети банкоматов, поддерживающих функцию cash-in. Ознакомиться со списком офисов и банкоматов обоих банков можно здесь.

Реклама.