2018-10-11T17:04:17+03:00
Экономика

«Открытие» и Бинбанк отменили комиссию за переводы между своими счетами и картами

Теперь клиенты могут бесплатно переводить деньги в офисах обеих кредитных организаций на территории всей страны, а также в интернет-банке и мобильном приложении
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ПАО Банк «ФК Открытие» и ПАО «Бинбанк» отменили комиссию за переводы по номеру карты и по реквизитам между двумя банками. Для того чтобы провести операцию, достаточно выбрать наиболее удобный способ перевода и указать реквизиты получателя. Сервис доступен для всех типов переводов за счет собственных средств — с карты на карту, по реквизитам со счета и без открытия счета.

Чтобы воспользоваться бесплатными переводами в мобильном приложении банка «Открытие» или «Бинбанка», необходимо обновить его до свежей версии.

Кроме того, теперь у клиентов «Открытия» и Бинбанка есть возможность бесплатно пополнять карты наличными в объединенной сети банкоматов, поддерживающих функцию cash-in. Ознакомиться со списком офисов и банкоматов обоих банков можно здесь.

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