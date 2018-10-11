IT-компания «Ростелеком»: новый логотип и цифровые сервисы

СЕГОДНЯ 16:35 2018-10-11T16:36:28+03:00

Все новинки были представлены в Москве на приеме, посвященном очередному дню рождения компании

Изменить размер текста: A A

Как отметил президент Ростелекома Михаил Осеевский, уже в первом полугодии этого года более половины выручки компании принесли цифровые и контентные сервисы, такие как доступ в интернет, платное ТВ, облачные решения и дата-центры, кибербезопасность, «Умный дом».

- Людям важны не технологии, а то, как с их помощью можно сделать жизнь лучше и комфортнее. Сейчас для нас в приоритете не просто количество подключений, теперь мы боремся за целые сферы жизни, создавая экосистемы цифровых сервисов, в которых наш клиент найдет подходящее для себя решение, - Михаил Осеевский.

.

Первый вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко с помощью 3D-графики представил новые сервисы и тарифы для разных категорий потребителей. Так, «Интерактивное ТВ» трансформировалось в мультимедийную платформу Wink, а для желающих получить качественное, доступное и безопасное онлайн-образование с 1 октября начал работать сервис «Ростелеком Лицей».

.

Также с начала октября запущено новая платформа для предпринимателей. Пользователи «Быть в плюсе» могут подключить в одном сервисе как высокоскоростной интернет и мобильную связь, так и виртуальную АТС, SMS-рекламу, Wi-Fi, видеонаблюдение или ТВ для бизнеса, со скидкой до 50%.

Изменения в бизнесе компании иллюстрирует новый визуальный стиль, который символизирует внимание не на технологиях, а на различных потребностях людей.