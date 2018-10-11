2018-10-11T16:36:28+03:00
Общество

IT-компания «Ростелеком»: новый логотип и цифровые сервисы

Все новинки были представлены в Москве на приеме, посвященном очередному дню рождения компании
Максим АЛТУХОВ
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Как отметил президент Ростелекома Михаил Осеевский, уже в первом полугодии этого года более половины выручки компании принесли цифровые и контентные сервисы, такие как доступ в интернет, платное ТВ, облачные решения и дата-центры, кибербезопасность, «Умный дом».

- Людям важны не технологии, а то, как с их помощью можно сделать жизнь лучше и комфортнее. Сейчас для нас в приоритете не просто количество подключений, теперь мы боремся за целые сферы жизни, создавая экосистемы цифровых сервисов, в которых наш клиент найдет подходящее для себя решение, - Михаил Осеевский.

.

.

Первый вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко с помощью 3D-графики представил новые сервисы и тарифы для разных категорий потребителей. Так, «Интерактивное ТВ» трансформировалось в мультимедийную платформу Wink, а для желающих получить качественное, доступное и безопасное онлайн-образование с 1 октября начал работать сервис «Ростелеком Лицей».

.

.

Также с начала октября запущено новая платформа для предпринимателей. Пользователи «Быть в плюсе» могут подключить в одном сервисе как высокоскоростной интернет и мобильную связь, так и виртуальную АТС, SMS-рекламу, Wi-Fi, видеонаблюдение или ТВ для бизнеса, со скидкой до 50%.

Изменения в бизнесе компании иллюстрирует новый визуальный стиль, который символизирует внимание не на технологиях, а на различных потребностях людей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Открытие» и Бинбанк отменили комиссию за переводы между своими счетами и картами
В Белгороде помещение под кафе «Комод» передали незаконно
В Старом Осколе мать едва не убила маленьких дочек, заподозрив мужа в измене
Белгородское молоко проверил Роспотребнадзор
Банк УРАЛСИБ автоматизировал ряд валютных операций для корпоративных клиентов
В Старом Осколе приостановлена деятельность ресторана «Да Винчи»
73 белгородца заболели после укуса клещей
Белгородский филиал компании посетил генеральный директор МРСК Центра – управляющей организации МРСК Центра и Приволжья
В Белгородском районе арестован обвиняемый в избиении до смерти прохожего
Сбербанк выступил партнером семейного мероприятия «Our future»
В Белгородской области в реку Оскол выпустили более 350 килограмм малька карася
В Белгороде увеличилась плата за проезд в муниципальном транспорте
В Валуйках водитель экскаватора-погрузчика случайно задавил товарища
Белгородский гендиректор стройфирмы умышленно сбил автомобилем сотрудника полиции
В Белгородской области собака вызвала на помощь пожарных
Пожилую белгородку обокрал ее внук
В Белгородском районе появилась оптическая сеть по технологии GPON
290 тысяч белгородцев уже сделали прививки от гриппа
«Забывчивые» белгородские родители проведут 10 суток за решеткой
В Белгородской области 65-летнего педофила отправили на 12 лет за решетку
Белгородец украл у подруги золотых украшений на 80 тысяч рублей
Банк «Открытие» запустил акции для малого и среднего бизнеса
В Белгородской области неизвестный сбил 17-летнюю девушку и скрылся
Сбербанк запустил акцию «Золотые карты»
Банк УРАЛСИБ улучшил условия рефинансирования ипотеки
В Белгородской области оперативники задержали подозреваемого в ограблении 26-летнего парня