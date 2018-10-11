В Белгороде помещение под кафе «Комод» передали незаконно

СЕГОДНЯ 16:25 2018-10-11T16:25:35+03:00

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Как сообщает пресс-служба областного УФАС, летом 2017 года в антимонопольный орган из городской прокуратуры поступили материалы о нарушении законодательства при передаче в аренду и последующей приватизации муниципального имущества – нежилого помещения по Театральному проезду в центре Белгорода.

По результатам рассмотрения ведомство установило факты нарушения порядка определения победителя торгов на право аренды, неправомерного изменение условий конкурсной документации и существенных условий договора аренды помещения, заключенного по результатам конкурса, созданя арендатору и аффилированным с ним лицам преимущественных условий участия в торгах по продаже указанного помещения, что приводит или может привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции при передаче в аренду и приватизации муниципального имущества.

Не согласившись с решением Белгородского УФАС, администрация областного центра и городской комитет имущественных и земельных отношений обратились с жалобой в Арбитражный суд Белгородской области. Суд, рассмотрев позиции заявителей, признал решение Белгородского УФАС законным и обоснованным.