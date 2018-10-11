2018-10-11T16:25:35+03:00
Общество

В Белгороде помещение под кафе «Комод» передали незаконно

Арбитражный суд Белгородской области подтвердил правомерность решения регионального УФАС о нарушении мэрией антимонопольного законодательства
Сергей Неклюдов
Поделиться:
В Белгороде помещение под кафе «Комод» передали незаконноВ Белгороде помещение под кафе «Комод» передали незаконноФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Как сообщает пресс-служба областного УФАС, летом 2017 года в антимонопольный орган из городской прокуратуры поступили материалы о нарушении законодательства при передаче в аренду и последующей приватизации муниципального имущества – нежилого помещения по Театральному проезду в центре Белгорода.

По результатам рассмотрения ведомство установило факты нарушения порядка определения победителя торгов на право аренды, неправомерного изменение условий конкурсной документации и существенных условий договора аренды помещения, заключенного по результатам конкурса, созданя арендатору и аффилированным с ним лицам преимущественных условий участия в торгах по продаже указанного помещения, что приводит или может привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции при передаче в аренду и приватизации муниципального имущества.

Не согласившись с решением Белгородского УФАС, администрация областного центра и городской комитет имущественных и земельных отношений обратились с жалобой в Арбитражный суд Белгородской области. Суд, рассмотрев позиции заявителей, признал решение Белгородского УФАС законным и обоснованным.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Открытие» и Бинбанк отменили комиссию за переводы между своими счетами и картами
IT-компания «Ростелеком»: новый логотип и цифровые сервисы
В Старом Осколе мать едва не убила маленьких дочек, заподозрив мужа в измене
Белгородское молоко проверил Роспотребнадзор
Банк УРАЛСИБ автоматизировал ряд валютных операций для корпоративных клиентов
В Старом Осколе приостановлена деятельность ресторана «Да Винчи»
73 белгородца заболели после укуса клещей
Белгородский филиал компании посетил генеральный директор МРСК Центра – управляющей организации МРСК Центра и Приволжья
В Белгородском районе арестован обвиняемый в избиении до смерти прохожего
Сбербанк выступил партнером семейного мероприятия «Our future»
В Белгородской области в реку Оскол выпустили более 350 килограмм малька карася
В Белгороде увеличилась плата за проезд в муниципальном транспорте
В Валуйках водитель экскаватора-погрузчика случайно задавил товарища
Белгородский гендиректор стройфирмы умышленно сбил автомобилем сотрудника полиции
В Белгородской области собака вызвала на помощь пожарных
Пожилую белгородку обокрал ее внук
В Белгородском районе появилась оптическая сеть по технологии GPON
290 тысяч белгородцев уже сделали прививки от гриппа
«Забывчивые» белгородские родители проведут 10 суток за решеткой
В Белгородской области 65-летнего педофила отправили на 12 лет за решетку
Белгородец украл у подруги золотых украшений на 80 тысяч рублей
Банк «Открытие» запустил акции для малого и среднего бизнеса
В Белгородской области неизвестный сбил 17-летнюю девушку и скрылся
Сбербанк запустил акцию «Золотые карты»
Банк УРАЛСИБ улучшил условия рефинансирования ипотеки
В Белгородской области оперативники задержали подозреваемого в ограблении 26-летнего парня