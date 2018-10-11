В Старом Осколе мать едва не убила маленьких дочек, заподозрив мужа в измене

СЕГОДНЯ 15:25 2018-10-11T15:25:38+03:00

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Заявление в дежурную часть милиции поступило от жителя Старого Оскола поздно ночью 4 октября. Он сообщил о том, что его 31-летняя супруга пыталась отравить малолетних детей – 3 и 5 лет.

Как выяснилось в процессе следствия, из-за семейной ссоры женщина решила покончить с собой, а также накормить двух дочек сильнодействующим снотворным, которое она предварительно смешала с сахаром.

В Старооскольской прокуратуре сообщили, что сильнодействующий препарат можно приобрести в аптеке исключительно по рецепту. Но обвиняемая сумела обойтись без него, а чтобы не привлекать к себе внимание, покупала снотворное небольшими дозами в разных аптеках. Она обошла четыре аптеки, которые расположены в микрорайонах Интернациональный и Горняк. На сегодняшний момент Старооскольская прокуратура намерена самым тщательным образом проверить все аптеки, где обвиняемая могла приобрести лекарство. После проверки будет дана правовая оценка деятельности аптек, которые продали сильнодействующее снотворное без рецепта.

Медикам удалось спасти и мать, и детей. Девочки находятся под наблюдением врачей. Их матери предъявлено обвинение по ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц). Женщине грозит тюремный срок от 8 до 20 лет.