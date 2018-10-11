2018-10-11T13:45:35+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ автоматизировал ряд валютных операций для корпоративных клиентов

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» предлагает новую услугу для корпоративных клиентов – разработку форматов документов по валютному контролю и валютным переводам в бухгалтерских программах для загрузки в Клиент-Банк
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Данная услуга дает возможность клиенту автоматически формировать и выгружать необходимые документы из бухгалтерской системы для последующей загрузки их в Клиент-Банк. При этом параметры выгрузки данных из бухгалтерской системы клиент может настроить самостоятельно.

Это позволит клиенту избежать ошибок при переносе информации вручную и сэкономить время на заполнении электронных документов. Ранее для того, чтобы направить документы по валютному контролю в Банк или оформить валютный перевод, необходимо было вручную переносить данные из бухгалтерской системы в Клиент-Банк.

Также Банк УРАЛСИБ реализовал в Москве, Московской области, Владимире, Смоленске, Липецке, Белгороде, Брянске, Воронеже, Орле, Тамбове, Твери, Туле и Ярославле автоматическое проведение операций по покупке/продаже иностранной валюты за валюту РФ. Операции клиента исполняются в течение 3-х минут. При этом реализована возможность отображения комиссий на форме поручений в Клиент-Банке, что позволяет клиентам заранее рассчитать необходимое количество денежных средств на проведение операций.

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями кредитования можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте Банка.

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