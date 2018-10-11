В Старом Осколе приостановлена деятельность ресторана «Да Винчи»

СЕГОДНЯ 13:22 2018-10-11T13:26:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Как сообщает пресс-служба областного УФССП, такое решение было принято по иску Управления госстройнадзора по Белгородской области. По мнению ведомства, здание, где располагается объект общественного питания, эксплуатируется без разрешения на ввод в эксплуатацию, отсутствует объективное подтверждение, что этот объект построен в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, градостроительным планом земельного участка и проектной документации. Наличие любых нарушений может нести угрозу жизни и здоровью посетителей и персоналу ресторана.

Начав исполнительное производство, судебные приставы выехали по месту нахождения объекта и опечатали здание. Постановление о возбуждении исполнительного производства вручено представителю индивидуального предпринимателя. Однако владелец, несмотря на требования исполнительного документа, продолжал осуществлять свою деятельность, в ресторане находились посетители. За это он был привлечен к административной ответственности, а вход в ресторан опломбирован.