73 белгородца заболели после укуса клещей

СЕГОДНЯ 12:29 2018-10-11T12:29:50+03:00

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С марта по октябрь 2018 года от укусов клещей в Белгородской области пострадали 2764 человека. Показатель заболеваемости, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выше в 1,5 раза. В лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии было доставлено на исследование 972 клеща, снятых с людей, из них 26% заражены боррелиями. При этом заболели этой инфекционной болезнью 73 белгородца.

Следует отметить, что Белгородский регион отнесен к неблагополучным по заболеваемости боррелиозом (клещевой боррелиоз, или болезнь Лайма — инфекционное заболевание, передающееся клещами и характеризующееся поражением кожи, нервной, сердечно-сосудистой систем и суставов).

При сборе эпиданамнеза у пострадавших от укусов клещей были уточнены места присасывания клещей. В результате выяснено, что на долю мест массового отдыха (парки, пляжи, рощи) приходится 6% от общего числа обратившихся, по 4 % на леса и пруды и 86% на прочие места пребывания (приусадебные участки, дворовые территории, дачи, луга и неустановленные места отдыха), сообщают в Управлении Роспотребнадзора по Белгородской области.