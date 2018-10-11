2018-10-11T12:29:50+03:00
Общество

73 белгородца заболели после укуса клещей

С начала весны в медучреждения обратились 2764 человека
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
73 белгородца заболели после укуса клещей73 белгородца заболели после укуса клещейФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

С марта по октябрь 2018 года от укусов клещей в Белгородской области пострадали 2764 человека. Показатель заболеваемости, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выше в 1,5 раза. В лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии было доставлено на исследование 972 клеща, снятых с людей, из них 26% заражены боррелиями. При этом заболели этой инфекционной болезнью 73 белгородца.

Следует отметить, что Белгородский регион отнесен к неблагополучным по заболеваемости боррелиозом (клещевой боррелиоз, или болезнь Лайма — инфекционное заболевание, передающееся клещами и характеризующееся поражением кожи, нервной, сердечно-сосудистой систем и суставов).

При сборе эпиданамнеза у пострадавших от укусов клещей были уточнены места присасывания клещей. В результате выяснено, что на долю мест массового отдыха (парки, пляжи, рощи) приходится 6% от общего числа обратившихся, по 4 % на леса и пруды и 86% на прочие места пребывания (приусадебные участки, дворовые территории, дачи, луга и неустановленные места отдыха), сообщают в Управлении Роспотребнадзора по Белгородской области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Открытие» и Бинбанк отменили комиссию за переводы между своими счетами и картами
IT-компания «Ростелеком»: новый логотип и цифровые сервисы
В Белгороде помещение под кафе «Комод» передали незаконно
В Старом Осколе мать едва не убила маленьких дочек, заподозрив мужа в измене
Белгородское молоко проверил Роспотребнадзор
Банк УРАЛСИБ автоматизировал ряд валютных операций для корпоративных клиентов
В Старом Осколе приостановлена деятельность ресторана «Да Винчи»
Белгородский филиал компании посетил генеральный директор МРСК Центра – управляющей организации МРСК Центра и Приволжья
В Белгородском районе арестован обвиняемый в избиении до смерти прохожего
Сбербанк выступил партнером семейного мероприятия «Our future»
В Белгородской области в реку Оскол выпустили более 350 килограмм малька карася
В Белгороде увеличилась плата за проезд в муниципальном транспорте
В Валуйках водитель экскаватора-погрузчика случайно задавил товарища
Белгородский гендиректор стройфирмы умышленно сбил автомобилем сотрудника полиции
В Белгородской области собака вызвала на помощь пожарных
Пожилую белгородку обокрал ее внук
В Белгородском районе появилась оптическая сеть по технологии GPON
290 тысяч белгородцев уже сделали прививки от гриппа
«Забывчивые» белгородские родители проведут 10 суток за решеткой
В Белгородской области 65-летнего педофила отправили на 12 лет за решетку
Белгородец украл у подруги золотых украшений на 80 тысяч рублей
Банк «Открытие» запустил акции для малого и среднего бизнеса
В Белгородской области неизвестный сбил 17-летнюю девушку и скрылся
Сбербанк запустил акцию «Золотые карты»
Банк УРАЛСИБ улучшил условия рефинансирования ипотеки
В Белгородской области оперативники задержали подозреваемого в ограблении 26-летнего парня