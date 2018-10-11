Белгородский филиал компании посетил генеральный директор МРСК Центра – управляющей организации МРСК Центра и Приволжья

СЕГОДНЯ 11:49 2018-10-11T11:49:17+03:00

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С опытом эксплуатации высоковольтных питающих центров Игорь Маковский познакомился на примере подстанций 110 кВ «Борисовка» и «Зозули». ПС «Зозули» обеспечивает электроснабжение потребителей и предприятий Борисовского района, подстанция «Борисовка», введенная в эксплуатация в 1985 году, питает объекты АПК и более 17,9 тысяч жителей региона.

Заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» Сергей Демидов пояснил, что оба питающих центра телемеханизированы, оснащены комплексами микропроцессорных релейных защит и противоаварийной автоматики, которые в режиме реального времени контролируют все показатели работы подстанций и мгновенно реагируют на возникновение внештатных ситуаций. Оперативное управление осуществляется дистанционно из Центра управления сетями филиала.

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