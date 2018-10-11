Белгородское молоко проверил Роспотребнадзор

СЕГОДНЯ 14:34 2018-10-11T14:34:02+03:00

У ряда производителей из других регионов в молоке нашли кишечную палочку и антибиотики. Фото: "КП" Архив

У ряда производителей из других регионов в молоке нашли кишечную палочку и антибиотики

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Роспотребназдор среди лидеров по качеству проверенного молока назвал производителей Белгородской области. 21 бренд, подчеркнули в Роспотребназдоре после проведенной всероссийской проверки молока, может претендовать на получение государственного Знака качества.

Всего в ходе проверки качества молока Роспотребнадзор выявил нарушения в 20% проверенной продукции. Ведомство проверило образцы 90 популярных у потребителей торговых марок молока жирностью 3,2%.

В ходе проверки производители 8 брендов фальсифицировали свою продукцию немолочными жирами (обнаружены в образцах Приволжского федерального округа («Добрая буренка», «Свое наше» и «Ташлинский МПЗ»), в Южного округа («Волжаночка», «Молочный родник»), а также Центрального округа России («36 копеек», «Лакомо», «Народное»).

Некоторые производители снижают жирность молока, чтобы нарастить его объемы, при этом на упаковке заявлен более высокий процент жирности. Кроме того, в 25 из 90 проверенных брендов в составе есть сухое молоко. Еще одно нарушение было выявлено в 5 случаях – был превышен допустимый уровень антибактериальных веществ. А в молоке «Белое облако», «Свое наше» из Башкирии, «Добрая буренка» из Саратовской области «Таежный Исток» из Красноярского края проверка выявила бактерии кишечной палочки. В молоке Molli (Еврейская автономная область) зафиксировано повышенное количество микроорганизмов