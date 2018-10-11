В Белгородской области в реку Оскол выпустили более 350 килограмм малька карася
Водоем является излюбленным местом отдыха рыбаков Нового Оскола
В реку Оскол выпустили более 350 килограмм малька карася.Фото: "КП" Архив
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«Заселять» популярные места рыбалки сотрудники Шараповского племенного рыбопитомника начали с реки Оскол. Река очень популярна среди рыбаков не только Нового Оскола, но и открыта для всех желающих, так как находится в черте города.
Начали с того, что выпустили в реку 350 килограмм малька карася. Но в течение ближайших лет на территории муниципалитета может появиться еще несколько мест, открытых для бесплатной рыбалки, которую также планируют «заселить» популярными видами рыб.
Зарыбление водоемов проводится в рамках муниципального проекта создания сети рыбопитомников и водоемов для разведения непромысловых видов рыб.