В Белгородской области в реку Оскол выпустили более 350 килограмм малька карася

СЕГОДНЯ 09:16 2018-10-11T09:16:05+03:00

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«Заселять» популярные места рыбалки сотрудники Шараповского племенного рыбопитомника начали с реки Оскол. Река очень популярна среди рыбаков не только Нового Оскола, но и открыта для всех желающих, так как находится в черте города.

Начали с того, что выпустили в реку 350 килограмм малька карася. Но в течение ближайших лет на территории муниципалитета может появиться еще несколько мест, открытых для бесплатной рыбалки, которую также планируют «заселить» популярными видами рыб.

Зарыбление водоемов проводится в рамках муниципального проекта создания сети рыбопитомников и водоемов для разведения непромысловых видов рыб.