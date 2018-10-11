В Белгороде увеличилась плата за проезд в муниципальном транспорте

СЕГОДНЯ 07:09 2018-10-11T07:09:23+03:00

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В муниципальном транспорте 10 октября горожан «порадовали» объявлениями: «Стоимость проезда в транспорте МУП «ГПТ» наличная и безналичная – 15 рублей». До этого времени, с марта 2017 года, безналичный расчет за проезд составлял 10 рублей. Связано это было с внедрением терминалов для безналичной оплаты, по которым можно было проехать на 5 рублей дешевле. Транспортному предприятию все это время выплачивали компенсацию за счет бюджета Белгорода.

Но решение, согласно которому осуществлялись все эти расчеты, принимали депутаты горсовета прежнего созыва. И действовало оно до 1 октября 2018 года.

Чуть больше месяца назад в Белгороде активно заговорили о повышении стоимости проезда, в том числе и за наличный расчет. В других городах региона, таких, как Старый Оскол, Губкин, Шебекино пассажиры уже платят по 20 рублей.

Значит ли это, что увеличение стоимости безналичного расчета с 10 октября – первая ласточка? А за ней последует повышение и наличного расчета?