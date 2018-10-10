2018-10-10T18:28:10+03:00
Общество

Белгородский гендиректор стройфирмы умышленно сбил автомобилем сотрудника полиции

40-летний мужчина осужден сразу по 4-м статьям
Ирина ТАРАСОВА
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Гендиректор одной из строительных фирм осужден сразу по 4-м статьям.Гендиректор одной из строительных фирм осужден сразу по 4-м статьям.Фото: "КП" Архив
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40-летний житель Белгородской области признан виновным в совершении ряда преступлений, предусмотренных п.б ч. 4 ст. 291, ч.3 ст. 30 ч.4 ст. 159, ч. 2 ст. 318 УК РФ (дача взятки в крупном размере, покушение на мошенничество в особо крупном размере, применение насилия, опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти).

Как сообщили в Следственном комитете РФ по Белгородской области, обвиняемый в период с октября 2012 по январь 2015 года, занимая должность гендиректора одной из строительных фирм, передал взятку должностному лицу из Управления автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области в сумме более 800 тысяч рублей. Таким образом он пытался решить ряд вопросов в свою пользу.

С октября 2014 по июнь 2015 года обвиняемый представил в налоговую подложные документы, по которым собирался возместить НДС в размере около 2,5 миллионов рублей.

В ходе проведения следствия обвиняемый оказывал активное противодействие. На сотрудника полиции он умышленно наехал автомобилем, причинив своими действиями вред его здоровью.

Суд приговорил обвиняемого к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

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