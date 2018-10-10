2018-10-10T17:48:33+03:00
Общество

В Белгородской области собака вызвала на помощь пожарных

В Прохоровском районе собака провалилась в технический колодец, и, не сумев выбраться, начала отчаянно выть
Максим АЛТУХОВ
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фото: пресс-служба ГУ МЧС по Белгородской областифото: пресс-служба ГУ МЧС по Белгородской области
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Как сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС, во вторник утром вой услышали местные жители и позвонили в Единую дежурно-диспетчерской службе Прохоровского района. Выбраться из ямы глубиной около двух метров самостоятельно собака не могла.

Огнеборцы пожарно-спасательной части № 30 поселка Прохоровка, прибыв к месту вызова, спустились в колодец, надежно зафиксировали собаку с помощью веревки и подняли ее на поверхность. Спасенный пес оказался довольно крупным. Очутившись на свободе, он вырвался из спасательной веревки и пустился бежать в направлении жилого сектора.

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