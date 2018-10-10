В Белгородском районе появилась оптическая сеть по технологии GPON

СЕГОДНЯ 15:48 2018-10-10T15:48:55+03:00

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«Ростелеком» построил оптическую сеть по технологии GPON («оптика в дом») в микрорайоне ИЖС «Разумное-54» Белгородского района. Теперь около трех тысяч разуменцев смогут воспользоваться современными цифровыми услугами. Новая инфраструктура позволит домовладельцам подключить интернет на скорости до 100 Мбит/с, услуги интерактивного телевидения, цифровую телефонию и также сервисы «Умного дома».

- Впервые в Белгородском регионе мы применили GPON при строительстве сети. Для населенных пунктов и микрорайонов с преобладанием частной застройки оптика – самое оправданное решение. И первыми все преимущества технологии оценят жители «Разумного-54». «Ростелеком» продолжит расширять оптическую сеть передачи данных в Белгородской области, чтобы большинству жителей региона стали доступны современные цифровые сервисы, - отметил Григорий Кузьменко, директор Белгородского филиала ПАО «Ростелеком».

Провайдер проложил более 12 километров волоконно-оптического кабеля, ввел в эксплуатацию современное станционное оборудование, волоконно-оптические магистральные и распределительные сети. С начала октября подключают абонентские устройства, монтируют оптические розетки и модемы в домах. Установка оборудования и работы по подключению проводятся бесплатно в удобное для клиента время.

Сервис «Умного дома» «Видеонаблюдение» позволяет удаленно контролировать дом и участок. Изображение с камер доступно для просмотра в прямом эфире, а также из облачного архива на серверах «Ростелекома», записи в котором хранятся в течение недели.