290 тысяч белгородцев уже сделали прививки от гриппа

СЕГОДНЯ 15:17 2018-10-10T15:17:53+03:00

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В департаменте здравоохранения и социальной защиты населения рассказали, что на 9 октября в области привито 288 704 человека, включая 78 580 детей. Т.е. 18,8 процентов всего населения региона. При этом вакцина, которая поступила в область в рамках Национального календаря профилактических прививок, полностью освоена. За счет средств организаций привито более 12 тысяч человек.

Второй транш вакцины «Совигрипп» для взрослых в регион поступил 8 октября. Он включает 243 870 доз. С 11 октября в амбулаторно-поликлинических учреждениях продолжат иммунизацию населения Белгородской области.