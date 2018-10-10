2018-10-10T15:17:53+03:00
Общество

290 тысяч белгородцев уже сделали прививки от гриппа

Иммунизацию населения области продолжат с 11 октября
Ирина ТАРАСОВА
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290 тысяч белгородцев уже сделали прививки от гриппа.290 тысяч белгородцев уже сделали прививки от гриппа.Фото: "КП" Архив
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В департаменте здравоохранения и социальной защиты населения рассказали, что на 9 октября в области привито 288 704 человека, включая 78 580 детей. Т.е. 18,8 процентов всего населения региона. При этом вакцина, которая поступила в область в рамках Национального календаря профилактических прививок, полностью освоена. За счет средств организаций привито более 12 тысяч человек.

Второй транш вакцины «Совигрипп» для взрослых в регион поступил 8 октября. Он включает 243 870 доз. С 11 октября в амбулаторно-поликлинических учреждениях продолжат иммунизацию населения Белгородской области.

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