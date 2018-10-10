2018-10-10T14:19:34+03:00
Общество

«Забывчивые» белгородские родители проведут 10 суток за решеткой

10 суток ареста мировой судья назначил супругам за уклонение от уплаты алиментов на содержание трех несовершеннолетних детей
Максим АЛТУХОВ
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«Забывчивые» белгородские родители проведут 10 суток за решеткой.«Забывчивые» белгородские родители проведут 10 суток за решеткой.Фото: "КП" Архив
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Как сообщает пресс-служба областного УФССП, дети этих родителей - 10, 12 и 13 лет – в настоящее время находятся в областном социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. Родители не выплачивали деньги на их содержание, образовалась задолженность по алиментам в размере 171 тысяч рублей. От судебных приставов должники скрывались, требования о явке на прием игнорировали.

В последний визит, должники в квартиру приставов не впустили, через закрытую дверь рассказали, что здесь такие не живут и не о каких детях они не слышали. Дождавшись когда должники выйдут с квартиры, судебные приставы принудительно доставили их в суд.

На обоих супругов составлены административные протоколы за воспрепятствование законной деятельности приставов и за неуплату денег на содержание детей. Также мировой судья назначил каждому родителю наказание в виде 10 суток ареста.

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