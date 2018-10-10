Пожилую белгородку обокрал ее внук

СЕГОДНЯ 16:33 2018-10-10T16:33:38+03:00

За кражу 3 тысяч рублей молодой человек может получить 2 года. Фото: "КП" Архив

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В дежурную часть отдела полиции №1 УМВД России по Белгороду обратилась 70-летняя жительница областного центра, сообщив, что у нее украли 3 тысячи рублей. Женщина заподозрила в краже своего внука.

Результаты оперативно-розыскных мероприятий подтвердили предположения пенсионерки. В ходе следствия 23-летний ранее судимый молодой человек признал свою вину. Как он рассказал, он проживает вместе с бабушкой и воспользовался случаем, чтобы похитить из кармана ее куртки, которая висела в прихожей, 3 тысячи рублей. После этого он отправился гулять и всю сумму потратил на алкоголь.

По фактам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража) возбуждено уголовное дело. За кражу 3 тысяч рублей молодой человек может получить до 2-х лет лишения свободы.