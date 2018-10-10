2018-10-10T12:30:31+03:00
Экономика

Банк «Открытие» запустил акции для малого и среднего бизнеса

Новые предложения для предпринимателей носят названия "Выгодный Рефинанс" и "Супер Оборотный"
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Как поясняют в пресс-службе ПАО Бакн "ФК Открытие", акция «Выгодный Рефинанс» позволяет клиентам рефинансировать задолженность в сторонних кредитных организациях. Процентная ставка составляет 9,5% годовых при кредитовании от 5 до 30 миллионов рублей, и 8,7% годовых при кредитовании свыше 30 миллионов на срок до 60 месяцев.

Акция «Супер Оборотный» предусматривает кредитование клиентов среднего бизнеса на цели пополнения оборотных средств. Предусмотрена сумма от 20 миллионов рублей по ставке 8,7% годовых, на срок до двух лет .

Данные предложения распространяются как на новых, так и действующих клиентов банка «Открытие». В банке подчеркивают, что акции помогут предпринимателям значительно сократить затраты на обслуживание кредитов, а также получить дополнительное финансирование на максимально привлекательных условиях.

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