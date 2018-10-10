В Белгородской области 65-летнего педофила отправили на 12 лет за решетку
Апелляция не скостила приговор 65-летнему педофилу, жертвой которого стала пятилетняя девочка. Пожилой белгородец был знаком с прадедушкой и прабабушкой ребенка, поэтому был вхож в их дом. На счету злоумышленника четыре преступных эпизода. Он подкарауливал ребенка во дворе дома и совершал насильственные действия сексуального характера.
- О случившемся девочка рассказал своим родственникам, а затем в присутствии педагогов-психологов - сотрудникам правоохранительных органов, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Белгородской области.
Престарелого педофила отправили за решетку на двенадцать лет. Приговор уже вступил в законную силу.