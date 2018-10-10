В Белгородской области 65-летнего педофила отправили на 12 лет за решетку

СЕГОДНЯ 13:01 2018-10-10T13:01:52+03:00

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Апелляция не скостила приговор 65-летнему педофилу, жертвой которого стала пятилетняя девочка. Пожилой белгородец был знаком с прадедушкой и прабабушкой ребенка, поэтому был вхож в их дом. На счету злоумышленника четыре преступных эпизода. Он подкарауливал ребенка во дворе дома и совершал насильственные действия сексуального характера.

- О случившемся девочка рассказал своим родственникам, а затем в присутствии педагогов-психологов - сотрудникам правоохранительных органов, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Белгородской области.

Престарелого педофила отправили за решетку на двенадцать лет. Приговор уже вступил в законную силу.