Белгородец украл у подруги золотых украшений на 80 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:37 2018-10-10T12:38:06+03:00

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С заявлением о краже золота в полицию обратилась 27-летняя жительница областного центра. Она сообщила о пропаже ювелирных изделий общей стоимостью около 80 тысяч рублей. Девушка заподозрила, что руку к их исчезновению приложил 24-летний бойфренд.

Полицейские задержали молодого человека. Как выяснилось, раньше он уже был судим за мошенничество. Проверка, проведенная участковыми, подтвердила предположения девушки.

По предварительным данным, молодой человек во время визитов к потерпевшей незаметно похищал у нее украшения. Когда девушка замечала пропажу, злоумышленник пытался убедить ее, что она просто забыла, куда положила золото. Добычей подозреваемого стали три кольца и две подвески. Правоохранители установили, что золото парень сдал на переплавку.

По данным пресс-службы УМВД области, в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело о краже с причинением значительного ущерба. Ему светит до пяти лет лишения свободы. Сейчас парень находится под подпиской о невыезде.