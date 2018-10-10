В Белгородской области неизвестный сбил 17-летнюю девушку и скрылся

СЕГОДНЯ 11:24 2018-10-10T11:24:34+03:00

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ДТП произошло 9 октября около 19 часов 40 минут на улице Скворцова в Губкине. По предварительным данным, неизвестный водитель сбил 17-летнюю девушку, переходившую дорогу вне пешеходного перехода, и скрылся. Пострадавшую с травмами госпитализировали в больницу. Сейчас полицейские устанавливают автомобилиста.

Еще один пешеход в тот же день пострадал в поселке Дубовое Белгородского района. По предварительным данным, в половине восьмого вечера 37-летний водитель «Хендэ Солярис» на улице Пригородная сбил 33-летнего мужчину, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переду. Пострадавшего с травмами доставили в лечебное учреждение.