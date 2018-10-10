В Белгородской области оперативники задержали подозреваемого в ограблении 26-летнего парня

СЕГОДНЯ 10:23 2018-10-10T10:24:06+03:00

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По версии следствия, ограбление произошло 4 октября в городе Бирюч. 25-летний злоумышленник встретил на улице своего знакомого и потребовал у него деньги. Получив отказ, он ударил местного жителя и пригрозил, что продолжит избиение. Тогда 26-летний парень отдал обидчику 6500 рублей.

- Помимо этого, подозреваемый забрал у мужчины сим-карту, лишив его возможности позвонить в полицию, - сообщили в пресс-службе УМВД региона.

Потерпевший, будучи напуганным произошедшим, обратился за помощью в правоохранительные органы только спустя четыре дня. Оперативники красногвардейского отдела полиции в кратчайшие сроки задержали злоумышленника. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Мужчине грозит до семи лет лишения свободы. Решается вопрос о заключении подозреваемого на период следствия под стражу.