2018-10-10T09:13:44+03:00
Общество

В Белгородской области можно пожаловаться на некачественное отопление по телефону

Департамент ЖКХ объявил о запуске горячей линии
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгородской области можно пожаловаться на некачественное отопление по телефону.В Белгородской области можно пожаловаться на некачественное отопление по телефону.Фото: "КП" Архив
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Горячая линия в период осенне-зимнего отопительного сезона начала свою работу при департаменте жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области. Все обращения белгородцев будут оперативно рассматриваться, заверяют в департаменте. И также оперативно будут устранять те причины, которые мешают подаче тепла в квартиры, дома и на объекты социальной сферы.

Для жителей всей Белгородской области установлен единый номер телефона. Позвонить в департамент можно в рабочее время с 9:00 до 18:00 по телефону (4722) 32-27-58.

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