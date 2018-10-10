СЕГОДНЯ 09:13 2018-10-10T09:13:44+03:00

В Белгородской области можно пожаловаться на некачественное отопление по телефону. Фото: "КП" Архив

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Горячая линия в период осенне-зимнего отопительного сезона начала свою работу при департаменте жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области. Все обращения белгородцев будут оперативно рассматриваться, заверяют в департаменте. И также оперативно будут устранять те причины, которые мешают подаче тепла в квартиры, дома и на объекты социальной сферы.

Для жителей всей Белгородской области установлен единый номер телефона. Позвонить в департамент можно в рабочее время с 9:00 до 18:00 по телефону (4722) 32-27-58.