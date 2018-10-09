У белгородского пенсионера деньги украли прямо в больнице

СЕГОДНЯ 20:03 2018-10-09T20:03:05+03:00

Злоумышленник проходил лечение вместе с 83-летним мужчиной в одной из больниц Валуек

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Заявление о краже 7200 рублей поступило в отделение полиции Валуек от 83-летнего местного жителя. Пенсионер рассказал, что у него из кошелька пропали деньги. Пропажу он обнаружил, когда собирался рассчитаться в аптеке за лекарства.

Как выяснилось в ходе дальнейшего следствия, подозреваемый и пострадавший вместе проходили лечение в одном из медучреждений. Пенсионер отправился на процедуры, оставив свою кофту с кошельком на вешалке. Этим воспользовался подозреваемый 47-летний мужчина: он вытащил из кошелька пострадавшего деньги и отправился домой.

Как сообщают в пресс-службе УМВД по Белгородской области, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ (кража). Злоумышленнику грозит срок до двух лет лишения свободы.