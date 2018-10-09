В Белгородской области лесники и волонтеры собрали более 80 тонн желудя

СЕГОДНЯ 17:15 2018-10-09T17:15:37+03:00

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Только за один день на территории Шебекинского района в рамках ежегодной Всероссийской акции «Живи, лес!» сотрудники управления лесного и охотничьего хозяйства области вместе с волонтерами собрали 300 килограмм желудя.

Всего же за день, 6 октября, на территории Белгородской области заготовлено около пяти тонн желудя и высажено более 1 миллиона 250 тысяч деревьев на площади свыше 300 гектаров.

В текущем году специалисты отмечают рекордный урожай желудя, аналогичный был шесть лет назад. В ходе акции «Живи, лес!» сотрудникам подведомственных управлению лесного и охотничьего хозяйства учреждений ОГСАУ «Лесопожарный центр», ОГАУ-лесхозов и ОКУ – лесничеств удалось собрать 82217,40 кг семян дуба. Работу по сбору продолжат вплоть до конца ноября 2018 года.

Часть семян будут направлены в питомники, чтобы обеспечить регион посадочным материалом на 2019 год. Остальные будут высажены в рамках областного проекта «Зеленая столица».