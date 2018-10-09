2018-10-09T21:58:08+03:00
Общество

В Белгородской области на вопросы граждан ответят представители руководства УФССП

Прием будет проходить 18 октября в Прохоровке
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгородской области на вопросы граждан ответят представители руководства УФССП.В Белгородской области на вопросы граждан ответят представители руководства УФССП.Фото: "КП" Архив
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В помещении Прохоровского районного отдела судебных приставов УФССП России по Белгородской области 18 октября пройдет прием граждан. Заместитель руководителя Управления — заместитель главного судебного пристава по Белгородской области Елена Чанышеваа и и.о. начальника отдела правового, документационного обеспечения и работы с обращениями граждан Управления Анна Григоренко ответят на вопросы тех, кто предварительно запишется на прием. Предварительная запись проводится до 15 октября 2018 года по телефону 8-980-378-34-37.

Прием пройдет по адресу: Прохоровка, ул. 1-й Советский пер.,1. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством и удостоверяющую полномочия законного представителя, а также документ, удостоверяющий служебное положение руководителя организации, сообщает пресс-служба УФССП России по Белгородской области.

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