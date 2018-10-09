В Белгородской области запретили разжигать костры
Противопожарный режим продлили до конца октября
В Белгородской области запретили разжигать костры.Фото: "КП" Архив
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Противопожарный режим, несмотря на утреннюю прохладу, продлили до конца октября. Постановление правительства по Белгородской области от 8.10.2018 года № 362-пп подписал губернатор области.
Запрещено не только разводить костры, использовать открытый огонь, сжигать ветки и сухую траву, но и заезжать в лес на автомобилях. Под запрет попали и лесосечные работы, которые вязаны и применением техники и открытого огня.
В управлении гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Белгорода призвали граждан не разбрасывать горящие окурки, а также не разрешать детям баловаться со спичками. При пожаре – звоните по номеру 112.