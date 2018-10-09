Боец белгородского студотряда представит регион на конкурсе красоты

СЕГОДНЯ 15:32 2018-10-09T15:32:52+03:00

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Как сообщает пресс-служба областного управления молодежной политики, Екатерина — студентка Белгородского педагогического колледжа. За ее плечами не только успешная работа в отрядах в качестве вожатой, но и победы в конкурсах красоты. Весной этого года она получила титул «Мисс студенческие отряды Белгородской области», а в сентябре стала Красой студенческих отрядов ЦФО, получив право представлять округ на всероссийском уровне.

Всероссийский конкурс пройдет в Ростове-на-Дону с 10 по 14 октября. Девушкам предстоит продефилировать в вечерних платьях, пройти интеллектуальный этап, поучаствовать в дебатах и показать творческие номера. Конкурсантки также покажут авангардное дефиле «Боец РСО будущего».

В прошлом году белгородка тоже участвовала во Всероссийском конкурсе «Мисс Российские студенческие отряды». По его итогам Юлия Трещева получила титул «Мисс креатив».