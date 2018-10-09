2018-10-09T15:32:52+03:00
Общество

Боец белгородского студотряда представит регион на конкурсе красоты

Екатерина Антонова примет участие в конкурсе красоты и таланта «Мисс Российские студенческие отряды»
Максим АЛТУХОВ
Поделиться:
Екатерина Антонова.Екатерина Антонова.
Изменить размер текста:

Как сообщает пресс-служба областного управления молодежной политики, Екатерина — студентка Белгородского педагогического колледжа. За ее плечами не только успешная работа в отрядах в качестве вожатой, но и победы в конкурсах красоты. Весной этого года она получила титул «Мисс студенческие отряды Белгородской области», а в сентябре стала Красой студенческих отрядов ЦФО, получив право представлять округ на всероссийском уровне.

Всероссийский конкурс пройдет в Ростове-на-Дону с 10 по 14 октября. Девушкам предстоит продефилировать в вечерних платьях, пройти интеллектуальный этап, поучаствовать в дебатах и показать творческие номера. Конкурсантки также покажут авангардное дефиле «Боец РСО будущего».

В прошлом году белгородка тоже участвовала во Всероссийском конкурсе «Мисс Российские студенческие отряды». По его итогам Юлия Трещева получила титул «Мисс креатив».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Старом Осколе огнеборцы на руках вынесли из огня женщину
Белгородские приставы выселили из квартиры пенсионерки шумную племянницу
В Белгородской области запретили разжигать костры
Эксперты обсудили цены на нефть
В Белгороде ревнивая жена схватилась за нож и ранила мужа
В Белгороде пройдет фестиваль туризма
В Белгородэнерго состоялось заседание Молодежного научно-технического совета
В Белгородской области любителя пьяной езды, пытавшегося откупиться от полиции, приговорили к году колонии
В Старом Осколе известного путешественника из Санкт-Петербурга напугал местный житель
Белгородская область перейдет на газомоторное топливо
В Белгородской области потушили пожар на подстанции Лебединского ГОКа
В Белгородской области введен в эксплуатацию новый высокотехнологичный питающий центр
Губкинец украл у приятеля золотые изделия на 18 тысяч рублей
В Белгородском районе осужден виновник взрыва в жилом доме
Белгородскую девочку могут представить к званию Героя России