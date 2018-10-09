2018-10-09T12:42:03+03:00
Экономика

Эксперты обсудили цены на нефть

В рамках онлайн-конференции «Нефть на пути к $100 – кто виноват и что делать?» речь шла об актуальных процессах на мировом рынке
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..Фото: "КП" Архив
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Как считает аналитик по товарным рынкам АО «Открытие Брокер» Оксана Лукичева, увеличение добычи странами ОПЕК+ снизит цены на «черное золото», несмотря на санкции в отношении Ирана. В то же время нефтедобытчики не допустят снижения цены на нефть ниже отметки в $70 за баррель.

- В настоящее время на рынок нефти сильное влияние оказывают геополитические факторы, создающие дополнительные риски и возможные проблемы, - подчеркивает эксперт. – Достижение уровня $100 в текущих рыночных условиях маловероятно, однако в долгосрочной перспективе цены могут вырасти до этого уровня. В то же время резкого падения цен не ожидается, так как для этого не существует фундаментальных предпосылок.

Эксперт «Открытие Брокер» отмечает, что в связи с ростом внутренней стоимости нефти экономическая стабильность в России укрепляется. Однако значительного укрепления курса рубля до 50 и более рублей за доллар до исчезновения негативного внешнеполитического влияния ожидать не приходится, отмечает аналитик.

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