СЕГОДНЯ 12:19 2018-10-09T12:19:20+03:00

В Белгороде ревнивая жена схватилась за нож и ранила мужа. Фото: "КП" Архив

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Как сообщает пресс-служба областного УМВД, сообщение о ножевом ранении 36-летнего мужчины в полицию поступило от медучреждения, куда он обратился за помощь. В ходе проверки участковые установили, что местный житель пострадал во время семейной ссоры.

По предварительным данным, между потерпевшим и его супругой произошел конфликт на почве ревности. В ходе ссоры 32-летняя женщина схватила со стола нож и нанесла им мужу удар в область правого предплечья. Испугавшись, она вызвала скорую помощь.

В отношении ревнивой супруги возбуждено уголовное дело. Ей грозит лишение свободы до двух лет.