2018-10-09T14:38:03+03:00
Общество

Белгородские приставы выселили из квартиры пенсионерки шумную племянницу

Гулянки и дебоши, жалобы соседей и долг за коммунальные услуги послужили причинами для соответствующего судебного решения
Екатерина ПАПАКИНА
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..Фото: "КП" Архив
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Устав бороться с ненадлежащим поведением родственницы, владелица квартиры обратилась в суд о выселении молодой женщины со своей жилплощади. В срок, установленный для добровольного исполнения решения суда, выселение из квартиры не состоялось.

Судебный пристав-исполнитель вынес постановление о назначении нового срока и вручил его непутевой племяннице. Попутно предупредив: если и в этот раз она не покинет жилплощадь пенсионерки, то состоится вскрытие квартиры. Но и этот аргумент не возымел действия - в соответствии с законом квартиру открыли и произвели опись имущества должницы. На входной двери поменяли замок, а ключи от него передали законной хозяйке.

Позже родственница таки забрала свое имущество, оплатив исполнительский сбор в размере 5 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе УФССП России по Белгородской области.

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