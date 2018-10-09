Белгородские приставы выселили из квартиры пенсионерки шумную племянницу

СЕГОДНЯ 14:38 2018-10-09T14:38:03+03:00

Гулянки и дебоши, жалобы соседей и долг за коммунальные услуги послужили причинами для соответствующего судебного решения

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Устав бороться с ненадлежащим поведением родственницы, владелица квартиры обратилась в суд о выселении молодой женщины со своей жилплощади. В срок, установленный для добровольного исполнения решения суда, выселение из квартиры не состоялось.

Судебный пристав-исполнитель вынес постановление о назначении нового срока и вручил его непутевой племяннице. Попутно предупредив: если и в этот раз она не покинет жилплощадь пенсионерки, то состоится вскрытие квартиры. Но и этот аргумент не возымел действия - в соответствии с законом квартиру открыли и произвели опись имущества должницы. На входной двери поменяли замок, а ключи от него передали законной хозяйке.

Позже родственница таки забрала свое имущество, оплатив исполнительский сбор в размере 5 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе УФССП России по Белгородской области.