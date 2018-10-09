В Белгородской области любителя пьяной езды, пытавшегося откупиться от полиции, приговорили к году колонии

СЕГОДНЯ 09:43 2018-10-09T09:43:36+03:00

Надеясь избежать уголовной ответственности за повторное вождение в нетрезвом виде, мужчина предложил дознавателю взятку в размере 30 тысяч рублей

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По версии следствия, 2 августа участковый остановили в селе Терновое Корочанского района автомобиль «ВАЗ-21140» под управлением 37-летнего шебекинца. У находившегося за рулем мужчины были на лицо признаки алкогольного опьянения. Проходить медосвидетельствование он отказался. Выяснилось, что ранее водитель уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

- На следующий день он был вызван в отдел полиции для уведомления о возбуждении в отношении него уголовного дела. Надеясь избежать ответственности за повторное вождение в нетрезвом виде, мужчина предложил дознавателю незаконное денежное вознаграждение в размере 30 000 рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД региона.

Правоохранитель не взял деньги и сообщил о происходящем руководству. Злоумышленника задержали. Новооскольский межрайонный следственный отдел регионального СК возбудил в отношении мужчины уголовное дело.

В итоге перед судом он предстал с двумя статьями. По данным пресс-службы Следственного комитета Белгородской области, за покушение на дачу взятки и рецидив пьяной езды мужчину приговорили к 1 году и 1 месяцу колонии общего режима, штрафу в 60 тысяч рублей и лишили водительских прав на три года. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.