2018-10-08T19:25:27+03:00
Общество

В Старом Осколе известного путешественника из Санкт-Петербурга напугал местный житель

А в Губкине Дмитрия Воронцова порадовала скульптура, подымающая настроение
Ирина ТАРАСОВА
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Фото: группа ВКонтакте Дмитрия Воронцова.Фото: группа ВКонтакте Дмитрия Воронцова.
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Известный путешественник и блогер из Санкт-Петербурга, путешествующий по просторам Российской Федерации автостопом, встретил в Старом Осколе неизвестного мужчину, который его напугал.

Со слов Дмитрия стало понятно, что он поставил свою палатку в урочище Ублинские горы, что за микрорайоном Космос, и вышел вечером в ближайший супермаркет за продуктами. В лесу, на расстоянии 300 метров от дороги, он увидел одиноко стоящую в полной темноте мужскую фигуру. Ни машины, ни какого другого транспорта рядом с темной фигурой Дмитрий не заметил. Мужчина просто стоял в полной темноте.

Проходя мимо, Дмитрий поздоровался, на что услышал в ответ из темноты: «Аккуратненько…»

И совсем другое настроение путешественника вызвало знакомство с Губкиным. Дмитрий оценил «автостопный памятник Большой Палец», написав на своей страничке ВКонтакте, что «в свое время власти Губкина весьма оригинальным способом решили рассказать о качестве жизни в регионе». Помог им в этом скульптор Анатолий Шишков, который сделал проект экспозиции.

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