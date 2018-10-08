В Белгородской области ликвидировали возгорание на подстанции Лебединского ГОКа
Комбинат возобновит нагрузку в полном объеме после завершения восстановительных работ
В Белгородской области ликвидировали возгорание на подстанции Лебединского ГОКа.Фото: "КП" Архив
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8 октября, в 8:03,на Лебединском горно-обогатительном комбинате на подстанции ГПП-6 сработала пожарная сигнализация. Причина - задымление в результате возгорания кабельной перемычки между секциями шин 6 кВ в кабельном лотке. При этом возгорание не вышло за пределы кабельного лотка. Пожарная сигнализация сработала своевременно, очаг возгорания оперативно ликвидировали.
В настоящее время на подстанции ведутся восстановительные работы. Схема электроснабжения Лебединского ГОКа не нарушена, производство обеспечено электроэнергией в штатном режиме, сообщает пресс-служба предприятия.