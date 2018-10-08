В Белгородской области введен в эксплуатацию новый высокотехнологичный питающий центр

СЕГОДНЯ 15:25 2018-10-08T15:25:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Новый питающий центр предназначен для электроснабжения промышленных и бытовых потребителей Валуйского городского округа. Объем инвестиций в этот проект составил порядка 297,3 миллионов рублей.

Новая подстанция названа в честь уроженца Валуйского района, выдающегося полководца Великой Отечественной войны, генерала армии, Героя Советского Союза, Николая Ватутина. Энергообъект спроектирован с учетом применения современных автоматизированных систем диспетчерского управления, контроля и учета электроэнергии. По оснащению является одним из самых современных в регионе.

Все оборудование «Ватутинской» защищено от перенапряжений и оснащено комплексами микропроцессорных быстродействующих релейных защит и противоаварийной автоматики, которые в режиме реального времени контролируют показатели работы питающего центра и мгновенно реагируют на возникновение нештатных ситуаций. Сбор технологической информации о параметрах работы оборудования и передачу ее в центр управления сетями Белгородэнерго обеспечивает программно-технический комплекс. Передача телеметрической информации в режиме онлайн организована на базе цифровых систем передачи данных по двум независимым взаиморезервируемым каналам связи.

Оперативное управление подстанцией осуществляется дистанционно из центра управления сетями Белгородэнерго без привлечения дополнительного персонала. Это существенно сокращает время переключений, вывода оборудования в ремонт и ликвидации аварийных режимов.