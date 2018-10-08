2018-10-08T15:22:10+03:00
Общество

Губкинец украл у приятеля золотые изделия на 18 тысяч рублей

Пропажу двух обручальных колец и золотой цепочки пострадавший обнаружил после ухода гостя
Ирина ТАРАСОВА
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За кражу золотых изделий Губкинец может получить два года.За кражу золотых изделий Губкинец может получить два года.Фото: "КП" Архив
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Заявление о краже в Губкинский отдел полиции поступило от 48-летнего местного жителя. Он пояснил, что после визита гостя, с которым он выпивал, обнаружил пропажу двух обручальных колец и золотой цепочки стоимостью 18 тысяч рублей.

Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Белгородской области вскоре обнаружили подходящего под описание мужчину, и после задержания передали его полиции. Задержанный оказался ранее судимым за имущественные кражи житель Губкина.

Как выяснилось в ходе предварительного расследования, похищенное злоумышленник сдал в ломбард и уже потратил вырученные деньги. Против злоумышленника отделом дознания ОМВД России по Губкину возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК (кража). Похитителю золота грозит срок лишения свободы до двух лет.

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