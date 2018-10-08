В Белгородском районе осужден виновник взрыва в жилом доме

СЕГОДНЯ 14:39 2018-10-08T15:53:07+03:00

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Как было установлен следствием, мужчина умышленно закрыл свитером отверстие вентиляционного канала, клещами повредил металлический газовый шланг к газовой плите и открыл газ. Когда помещение квартиры наполнилось газом, он при помощи зажигалки прикурил сигарету, в результате чего в квартире произошел взрыв, после которого виновник происшествия был госпитализирован в больницу, 12 жителей дома эвакуированы, жертв удалось избежать.

По информации пресс-службы Белгородского областного суда, в результате этого собственникам квартир причинен материальный ущерб на сумму более 1 700 000 рублей. По приговору суда осужденному назначено лишение свободы сроком на 2 года 6 месяцев в колонии-поселении. Пока приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.