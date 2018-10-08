2018-10-08T12:27:09+03:00
Экономика

Банк «Открытие» повысил ставки по вкладам

Изменения коснулись рублевых вкладов «Открытый», «Основной доход» и «Премиальный»
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С 5 октября в ПАО Банк «ФК Открытие» ставки выросли от 0,4 до 0,2 процентов. В частности, по вкладу «Открытый» (предлагается в рамках сберегательной программы «Открытая перспектива») ставка увеличилась на 0,4%. И теперь при размещении 10% в инвестиционно-страховые продукты клиент может получить ставку 7,7%. А при росте доли инвестиционно-страховых продуктов в сбережении ставка увеличится до 9,2%.

По популярным вкладам «Основной доход» и «Премиальный» повышение равно 0,2%: теперь максимальные ставка по ним составляют 6,8% и 6,9% годовых в рублях соответственно.

С более подробной информацией вкладчики могут ознакомиться на сайте банка.

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