Белгородская область перейдет на газомоторное топливо

СЕГОДНЯ 17:47 2018-10-08T17:47:14+03:00

В регионе планируют переоборудовать транспорт под заправку газом и открыть сервисные центры

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Белгородская область вместе с Ростовской стали пилотными в проекте «Газпрома» по переходу на газомоторное топливо. Такое решение приняли на Международном газовом форуме, который проходил в Санк-Петербурге. В Белгородском регионе, в частности, будет использован опыт Италии, Южной Кореи, Китая.

Среди стимулирующих факторов выделяют два главных: экономику – газ более чем в два раза дешевле бензина и дизельного топлива: экологию – в 5-7 раз уменьшатся выбросы СО2.

На форуме состоялись переговоры с корейскими специалистами, которые предложили свое решение, как переоборудовать транспорт под заправку газом и открыть сервисные центры в Белгородском регионе.