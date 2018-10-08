Белгородскую девочку могут представить к званию Героя России

СЕГОДНЯ 13:25 2018-10-08T13:25:06+03:00

Зимой 2017 года 10-летняя Юля Чернова спасла из горящего дома трех братьев и двух сестер

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О представлении к званию Героя России белгородской девочки заявила уполномоченный по правам ребенка при президенте Российской Федерации Анна Кузнецова. Представление к высокому званию станет возможным после того, как изучат все необходимые документы.

Анна Кузнецова подчеркнула, что в России живет много детей-героев. И нужно уважать их самоотверженные поступки. Уполномоченный по правам ребенка в числе других детей назвала и Юлию Чернову, 10-летнюю девочку, которая зимой 2017 года спасла из огня пятерых братьев и сестер.

Напомним, что многодетная семья девочки жила в селе Тетеревино Прохоровского района в доме, который отапливался печным отоплением. Матери детей не было дома, когда начался пожар. Младшие братья и сестры испугались и бросились прятаться под кровати и шкафы от дыма. Юля сначала пыталась затушить огонь водой, но пламя разгоралось очень быстро, выход через дверь уже был отрезан.

Юля собрала вокруг себя всех братьев и сестер и убедившись, что все рядом, разбила кулачком окно, схватила лежавшие неподалеку одеяло, куртку и бросила их в окно. А затем одного за другим стала вытаскивать детей. Ей на помощь поспешил сосед, которому она передала полуторагодовалого братишку и трехлетнюю сестру. И потеряла сознание.

Очнулась в доме соседей и все время пересчитывала детей, чтобы убедиться, что все живы.

В ГУ МЧС России по Белгородской области отметили, что даже взрослый в подобной ситуации мог растеряться. И отметили мужество ребенка.