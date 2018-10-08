2018-10-08T13:25:06+03:00
Общество

Белгородскую девочку могут представить к званию Героя России

Зимой 2017 года 10-летняя Юля Чернова спасла из горящего дома трех братьев и двух сестер
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Фото : ГУ МЧС России по Белгородской области.Фото : ГУ МЧС России по Белгородской области.
Изменить размер текста:

О представлении к званию Героя России белгородской девочки заявила уполномоченный по правам ребенка при президенте Российской Федерации Анна Кузнецова. Представление к высокому званию станет возможным после того, как изучат все необходимые документы.

Анна Кузнецова подчеркнула, что в России живет много детей-героев. И нужно уважать их самоотверженные поступки. Уполномоченный по правам ребенка в числе других детей назвала и Юлию Чернову, 10-летнюю девочку, которая зимой 2017 года спасла из огня пятерых братьев и сестер.

Напомним, что многодетная семья девочки жила в селе Тетеревино Прохоровского района в доме, который отапливался печным отоплением. Матери детей не было дома, когда начался пожар. Младшие братья и сестры испугались и бросились прятаться под кровати и шкафы от дыма. Юля сначала пыталась затушить огонь водой, но пламя разгоралось очень быстро, выход через дверь уже был отрезан.

Юля собрала вокруг себя всех братьев и сестер и убедившись, что все рядом, разбила кулачком окно, схватила лежавшие неподалеку одеяло, куртку и бросила их в окно. А затем одного за другим стала вытаскивать детей. Ей на помощь поспешил сосед, которому она передала полуторагодовалого братишку и трехлетнюю сестру. И потеряла сознание.

Очнулась в доме соседей и все время пересчитывала детей, чтобы убедиться, что все живы.

В ГУ МЧС России по Белгородской области отметили, что даже взрослый в подобной ситуации мог растеряться. И отметили мужество ребенка.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Белгородская область перейдет на газомоторное топливо
В Белгородской области ликвидировали возгорание на подстанции Лебединского ГОКа
В Белгородской области введен в эксплуатацию новый высокотехнологичный питающий центр
Губкинец украл у приятеля золотые изделия на 18 тысяч рублей
В Белгородском районе осужден виновник взрыва в жилом доме
В УМВД подвели итоги 5-го этапа операции «Мак-2018»
Банк «Открытие» повысил ставки по вкладам
В Белгородской области зерновая компания выплатила 7,3 миллиона долга
Белгородские полицейские поддержали «Зеленую Россию»
Белгородцы снова выберут Народного участкового
В Белгороде в ДТП на улице Лосева пострадали пять человек
Под Белгородом в результате падения с мотоцикла пострадал 25-летний парень
В Белгороде увеличилась площадь зеленых зон
В Белгородском районе очевидец обнаружил взрывоопасные предметы
В Старом Осколе неизвестные изуродовали здание кинотеатра
Прямой поезд из Белгорода в Анапу вернется в расписание летом 2019 года
В ночь с 6 на 7 октября в Белгороде перекроют улицы
Житель Белгорода за кражу велосипедов может сесть на 5 лет
В Белгороде расследуют смерть 22 младенцев
В Белгородской области появятся «детки» Кремлевской елки
В Белгороде погребение умерших поставят на поток
Наличие кредита толкнуло жительницу Белгород на кражу
Белгородцев приглашают принять участие в творческом конкурсе
Ролик о белогородских героях-богатырях представят на медиафестивале «Родина в сердце»
Брутальный «Белгород-Сити» начнут строить в 2019 году