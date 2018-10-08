В Белгородской области зерновая компания выплатила 7,3 миллиона долга

СЕГОДНЯ 11:12 2018-10-08T11:12:46+03:00

Компания заплатила и 514 тысяч рублей исполнительского сбора только после ареста ее имущества

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Судебные приставы предупредили компанию-должника, что в случае неуплаты задолженности в установленный срок, будет взыскан исполнительский сбор. Должники были предупреждены и об уголовной ответственности за неисполнение судебного акта по ст.315 УК РФ.

Должники добровольно долг не погасили, вынудив судебных приставов вынести постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 514 тысяч рублей. Судебные приставы также выехали по адресу должника, где наложили арест на два КАМАЗА 2013 года выпуска и нежилое здание площадью 5,8 кв.м.

Только после этих мер компания-должник выплатила 7,3 миллиона рублей в пользу АО СК «РСХБ - Страхование», а также 514 тысяч рублей исполнительского сбора, сообщили в пресс-службе УФССП России по Белгородской области.