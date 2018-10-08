2018-10-08T08:03:19+03:00
Происшествия

В Белгороде в ДТП на улице Лосева пострадали пять человек

По предварительным данным, 22-летняя автомобилистка на «Мицубиси» не уступила дорогу «пятнадцатой»
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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..Фото: "КП" Архив
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В воскресенье, 7 октября, в Белгороде в четвертом часу дня произошло ДТП с пятью пострадавшими. По предварительным данным, 22-летняя девушка на «Мицубиси Галант», поворачивая с улицы Лосева в направлении села Беловское, не уступила дорогу автомобилю «ВАЗ 21150» под управлением 19-летнего парня. В результате столкновения пострадали пять человек. Травмы получили оба водителя, а также 42-летняя пассажирка иномарки и находившиеся в салоне «пятнадцатой» 21-летний парень и 44-летняя женщина.

- В настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

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