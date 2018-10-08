Белгородцы снова выберут Народного участкового
На это звание претендуют 22 сотрудника полиции
фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.
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В Белгородской области 7 октября стартовал второй этап Всероссийского конкурса «Народный участковый – 2018». Онлайн-голосование проходит на сайте УМВД региона и продлится десять дней. За звание борются 22 сотрудника полиции, представляющие все районы области. Победитель представит Белгородчину в финале Всероссийского конкурса.
Поддержать участников и познакомиться с их анкетами можно на сайте регионального полицейского ведомства. Для участия в онлайн-голосовании, перейдите по ссылке.
Напомним, конкурса ежегодно проводится Министерством внутренних дел совместно с ИД «Комсомольская правда» и стал уже доброй традицией.